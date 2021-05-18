Как пройдет школьный звонок в казахстанских школах

Проведение последнего звонка и вручение аттестатов в общеобразовательных школах в период ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции (независимо от зоны риска) допускается при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, сообщает zakon.kz.

Торжественные мероприятия по окончанию школы выпускниками 9, 11 (12) классов будут проводиться только на открытой площадке (на открытом воздухе), без проведения других мероприятий. До начала торжественного мероприятия (последний школьный звонок, вручение аттестатов) необходимо провести уборку территории школы и обеспечить своевременный вывоз мусора. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

Кроме самих выпускников, как уточнили в ведомстве, в торжественном мероприятии могут принимать участие не более одного родителя или опекуна (с каждым выпускником), а также не более шести лиц из преподавательского состава школы.

Лица, находящихся на карантине (близкий контакт с больным КВИ, больной КВИ) не должны присутствовать на данном мероприятии, - подчеркнули в комитете.

Кроме того, не допускается скопление людей, гостей (родители, близкие родственники, опекуны и т.д.) на территории школы.

Торжественные мероприятия будут проводиться поэтапно. При этом на территории одной школы будет находиться только один выпускной класс. Время проведения мероприятий не должно превышать 45 минут. Интервал между классами должен составлять не менее 30 минут. Во время последнего звонка, вручении аттестатов исключаются приветственные рукопожатия. Все участники должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию не менее 2 метров. Педагогическому коллективу, ученикам, принимающим участие в последнем звонке, вручении аттестата рекомендуется использовать индивидуальные флаконы с антисептическим средством. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

В ведомстве подчеркнули, что по завершению торжественного мероприятия запрещается проводить массовые гуляния на улице, на объектах общественного питания (рестораны, кафе и другие).

Кроме того, по окончании мероприятия необходимо провести влажную уборку помещений школ с применением дезинфицирующих средств.

На объектах образования необходимо обеспечить соблюдение требований главы 10 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", утвержденных приказом Минздрава РК от 16 августа 2017 года №611 и постановлений главного государственного санитарного врача РК, в том числе:

ограничение допуска в помещения объекта образования родителей (законных представителей) и других посетителей;

установка санитайзеров на 1-ом этаже школы для обработки рук, в которых использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием;

соблюдение питьевого режима (одноразовые стаканы, индивидуальные бутилированные емкости);

обеспечение усиленного дезинфекционного режима в санузлах (туалеты) с применением дезинфекционных средств;

бесперебойное наличие в санузлах жидкого мыла, дезинфицирующих средств для обработки рук в дозаторах, наличие электрополотенец (или бумажных одноразовых полотенец) и т.д.

Со всеми требованиями по проведению последнего школьного звонка и вручения аттестатов в период карантина можно ознакомиться здесь.