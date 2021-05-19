Апокалипсис в небе: сильный ветер сорвал крыши со зданий школ, акимата и гостиницы

Пыльная буря накрыла Акмолинскую и Северо-Казахстанскую области. Из-за сильного ветра кровлю сорвало со зданий школ, акимата и гостиницы, сообщает zakon.kz.
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В ДЧС СКО уточнили, что 18 мая в 13:20 в Тайыншинском районе в результате сильного ветра (порывы до 33 м/с) произошли частичные срывы кровель:
Также в ведомстве сообщили, что в 14:50 в Акжарском районе в результате сильного ветра (порывы до 33 м/с) произошли частичные срывы кровель:
Жертв и пострадавших нет. Созданы комиссии. пресс-служба ДЧС СКО
Вместе с тем в ДЧС Акмолинской области сообщили, что 18 мая в 14:00 в Зерендинском районе на территории АО "Филиал "Международный аэропорт Н. Назарбаев" - "Аэропорт Кокшетау" порывами ветра (10-15 м/с) сорвана кровля с отдельно расположенного здания гостиницы на площади 750 кв. м (общая площадь здания 1500 кв. м) профлист по деревянной обрешетке.
Жертв и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.
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