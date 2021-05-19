В ЗКО хотят создать природный резерват

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мырзагалиев посетил с рабочей поездкой Западно-Казахстанскую область, сообщает zakon.kz со ссылкой на МойГород.

В ходе поездки глава ведомства встретился с учеными, экологами и местными жителями.

Жители Жанибекского, Казталовского, Бокейординского, Жангалинского районов выдвинули свои предложения по сохранению пастбищ и водоснабжения.

По словам министра, к этой ситуации необходимо отнестись серьезно, и для этого, создана специальная рабочая группа. Также в качестве решения Магзум Мирзагалиев предложил три варианта.

Во-первых, создание государственного природного резервата "Бокейорда" общей площадью 343040,1 га, а также Ащыозекского государственного природного заказника, общей площадью 314505,1 га. Для этого все основания готовы. Путем создания резервата будут созданы рабочие места для многих жителей. Во-вторых, выявление источников воды в этом заповеднике с участием геологов и подготовка искусственного водоема для сайгаков. Это необходимо не только для сайгаков, но и для населения. В-третьих, будет рассмотрен вопрос проведения части уральской популяции сайгаков по правобережью Урала, - подчеркнул министр.

Западно-Казахстанская область - регион с наибольшим скоплением сайгаков в стране. По данным учета 2019 года, на территории ЗКО насчитывалось 217 тысяч сайгаков. В 2020 году из-за пандемии учет не проводился. До 2023 года использование сайгаков в иных целях, кроме научных, запрещено законом.