Назван простой метод борьбы со стрессом

Стрессоустойчивость заключается не в том, как сильно человека выбивает из колеи неурядицами, а в способности человека преодолевать стресс самостоятельно, при этом не меняя привычного поведения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Аргументы и Факты.

Об этом рассказала доктор психологических наук Наталья Зенцова.

В ситуации стресса пробуйте начать день с благодарности. Это может быть молитва, какие-то духовные практики, просто слова благодарности кому-то или самому себе, — посоветовала специалист.

Следует составить список всех тех, кому вы благодарны, и идти по нему каждое утро. Таким образом сформируется позитивная картина жизни. Есть другой способ, который строится на раскрытии своих ощущений и эмоций. Для этого человеку нужно написать так называемое "письмо гнева" и проговорить в нем все ситуации, которые вызывают негативные ощущения, напряжение или дискомфорт. Можно добавить также технику "зато", согласно которой плохому событию противопоставляется хорошее.

Специалисты отмечают, что есть разные причины возникновения стрессов. Обычно их делят на субъективные и внешние. Распознать же стресс у человека можно по следующим признакам: