Казахстан оказался на третьем месте с конца в рейтинге по культурному наследию

В рейтинге по культурному наследию Казахстан занял 76-е место среди 78 стран, сообщает zakon.kz.

По данным Energyprom.kz, индекс страны оценили на 0,3 из 100 возможных баллов.

ТОП-5 стран открывают Испания, Италия, Греция, Франция и Мексика. Замыкает рейтинг Оман. Индекс был подсчитан на основе пяти критериев: культурной доступности, богатой истории, качества еды, культурных и географических достопримечательностей, - говорится в публикации.

По критерию богатства истории Казахстан оценили на 8,9 балла из 100, по географическим достопримечательностям — на 5,3 балла, по культурной доступности — на 5,5 балла, по качеству питания — на 2,5 балла, по культурным достопримечательностям — на 0 баллов.

Аналитики отмечают, что по итогам 2020 года в стране насчитывалось 3,1 тыс. культурно-досуговых организаций.

Среди них 317 требовали ремонта, 113 находились в аварийном состоянии, 86 не отапливались.

Культурно-массовых мероприятий было проведено 87,1 тыс. — ожидаемо в 3,5 раза меньше, чем годом ранее. Количество мероприятий для детей сократилось в 4,1 раза, до 27,4 тыс. Более половины всех мероприятий в прошлом году было проведено в Алматинской (21 тыс.), Акмолинской (12,7 тыс.) и Восточно-Казахстанской (12,5 тыс.) областях, - отмечают исследователи.

В стране функционировали 253 музея, в которых числилось 2,6 млн экспонатов основного фонда. 1 млн экспонатов находился в электронном формате — на 7,2% больше, чем годом ранее.

Посетили музеи всего 2,4 млн человек — на 65,6% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на различные ограничения, связанные с пандемией, в музеях страны провели 62,8 тыс. экскурсий (минус 65,4%), 7 тыс. лекций (минус 50,2%), 4,1 тыс. выставок (минус 57,3%), - добавили эксперты.

Чаще всего музеи посещали в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также в столице.