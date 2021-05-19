Отсидел 16 лет без обвинения: старейшего заключенного освобождают из Гуантанамо

Арестованный в 2003 году и помещенный в тюрьму Гуантаномо гражданин Пакистана скоро сможет вернуться на родину, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

73-летний пакистанец Сайфуллах Парач, являющийся самым возрастным узником легендарной тюрьмы Гуантанамо, получил одобрение на освобождение после более чем 16 лет за решеткой, рассказал его адвокат Шелби Салливан-Беннис. Об этом сообщает CTV.

По его словам, комиссия по надзору за заключенными оправдала бывшего бизнесмена Сайфуллаха Парача, который содержался под стражей по подозрению в связях с "Аль-Каидой", однако обвинение в совершении преступления так и не было ему предъявлено. Мужчина отрицал какую-либо связь с терроризмом. Он был арестован в 2003 году в Таиланде, в 2004 году его перевели в Гуантанамо.

Адвокат добавил, что Парач отправится на родину в ближайшие месяцы после того, как американские власти заключат с правительством П акистана соглашение его о репатриации.

Ранее сообщалось, что в тюрьме в заливе Гуантанамо закрыли блок для самых опасных преступников. Сотрудники тюрьмы "безопасно и без каких-либо инцидентов" переместили всех заключенных из лагеря №7 в соседний лагерь №5. В закрытом блоке действовали самые строгие условия содержания. В настоящее время все 40 заключенных находятся на территории двух объектов.

В феврале администрация президента США Джо Байдена начала процесс закрытия тюрьмы в заливе Гуантанамо.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

21 января 2009 года занимавший тогда должность президента США Барак Обама подписал распоряжение о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение года, однако решение не было исполнено. В начале 2018-го президент США Дональд Трамп подписал приказ о сохранении военной тюрьмы в Гуантанамо.