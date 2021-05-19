Как развивается самый большой микрорайон Костаная

Кунай - самый большой микрорайон Костаная, сообщает zakon.kz.

Пока он на стадии строительства. Раньше на его месте был пустырь. Активное строительство здесь началось в прошлом году.

По плану на пятистах гектаров, возвести 30 пятиэтажных домов, а также социальные объекты – две школы, три детских сада, многопрофильную больницу на 600 мест.

Стоит отметить, что здесь будут не только многоквартирные дома, но и индивидуальные их будет 2010 одно- и двухэтажные особняки.

В одной пятиэтажке расположено 45 квартир. Площадь однокомнатной квартиры – 43,3 кв. м, двухкомнатной – 60,35 кв. м, трехкомнатной – 79,69 кв. м. По планировке смежных комнат нет, санузел и ванная совмещены только в однушках. Квадратный метр жилья в чистовой отделке будет стоить 140 тысяч тенге.

Строительство многоэтажек ведет ТОО "Актобе-Саулет". С марта прошлого года компания занимается возведением 17-ти пятиэтажных трехподъездных домов. Их выкрасят в желтый, ультрамариновый и "зеленый мох". Это станет визитной карточкой микрорайона.

Новое жилье будет распределяться через Костанайский областной филиал АО "Отбасы банк". Для участия в конкурсе необходимо иметь 20% от стоимости квартиры. Новоселами станут очередники местных исполнительных органов и вкладчики банка.

На текущий момент в микрорайоне "Кунай" на 7 объектах ведется монтаж кровли. На остальных объектах ведутся запланированные работы. В целом в данном микрорайоне в этом году будет построено 19 многоэтажных жилых домов. На этот год также намечено начало строительства ещё 11 многоэтажек. В целом микрорайон полностью планируют застроить в 2025.