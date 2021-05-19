Почему уходят в наркокурьеры - история казахстанки

Одна из осужденных женской колонии в Карагандинской области поделилась своей историей, сообщает zakon.kz.

По словам девушки, она испытывала финансовые трудности и решила откликнуться на сообщение в "Вконтакте".

Мне обещали заработок 200 000 тенге в неделю, за одну закладку платили 1200 тенге. Подумав неделю, я согласилась. Чтобы получить первую партию для закладки, мне необходимо было скинуть залог в размере 30 000 тенге, либо отправить фотографию с удостоверением личности, - рассказывает она.

По данным ДУИС по Карагандинской области, первую зарплату закладчице обещали выдать после недели работы.

Страх быть пойманной, либо замеченной постоянно преследовал меня, я вздрагивала от малейшего шороха. Вскоре работодатель требовал от меня все больше и больше. Я решила выйти из игры и открыть свой Telegram для продажи. Работала неделю в месяц. И вот в один из дней ко мне в квартиру зашли стражи порядка и обнаружили синтетические наркотики, которые я уже успела расфасовать на закладки, - продолжила рассказ осужденная.

Девушку осудили на 10 лет.