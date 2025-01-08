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Общество

Пособие по уходу за ребенком: почему некоторые казахстанки прекращают получать выплаты

Дети, ребенок, детский сад, новорожденный , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 13:00 Фото: unsplash
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 8 января 2025 года ответила на жалобы казахстанских мам в декрете, недовольных тем, что при поступлении средств на их счета из-за подработки государственные выплаты приостанавливаются, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, почему прекращают выплачивать пособия родителям, если выплаты предназначены для ребенка.

"Согласно закону об обязательном социальном страховании, возмещаются утраченные доходы родителей, связанные с уходом за ребенком. В этой связи, если родитель остается дома, занимаясь уходом за ребенком, и не получает прежние доходы, ему или ей возвращается 40% заработной платы. Если кто-то из родителей вышел на работу и получает заработную плату, то в этом случае, согласно законодательству, приостанавливаются выплаты, связанные с утратой доходов", – озвучила Светлана Жакупова.

Она отметила, что есть и другие детские пособия, которые выплачиваются: на рождение ребенка, по уходу за ребенком. Если семья многодетная, то выплаты не приостанавливаются.

"Если родители вышли на работу, но остаются в категории малообеспеченной семьи, то государство доплачивает все положенные выплаты, независимо от того, получают они пособие по уходу за ребенком или нет", – сказала Светлана Жакупова.

По ее словам, подработка родителей в период декрета поощряется, но по другим видам пособий.

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Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана заявили, что в 2025 году расходы республиканского бюджета на социально-трудовую сферу предусмотрены на сумму более 6 трлн 108 млрд тенге.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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