В Беларуси разбился военный самолет

Военный самолет Як-130 потерпел катастрофу в Брестской области, оба пилота погибли, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы Минобороны Беларуси, при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность.

Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались, - говорится в сообщении.

Оба летчика погибли.

К месту происшествия выехала комиссия министерства обороны во главе с заместителем министра обороны по вооружению.