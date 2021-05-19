Эксперты обсудили нужны ли Казахстану мусоросжигающие заводы. В результате пришли к выводу, что нужно создать экспертный совет по механизму "Waste to Energy", передает zakon.kz.

Ранее Министерство экологии Казахстана предложило внедрить механизм "Waste to Energy". Механизм предусматривает сжигание отходов с последующим получением электроэнергии. Эта информация вызвала бурное обсуждение, экоактивисты инициировали петицию против этой идеи. Некоторые экологи не определись с позицией и только после обсуждения с экспертами поддержали идею.

Чтобы узнать мнение экспертов о мусоросжигающих заводах (МЗС) Ассоциация экологических организаций Казахстана накануне, 18 мая, провела конференцию, на которой были представлены различные позиции. В нее приняли участие 50 человек, начиная от представителей госорганов, иностранных специалистов, заканчивая экологами.

В качестве основных докладчиков выступили вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов, депутат Мажилиса Елдос Абаканов, главный инженер технического департамента "Syctom" (Франция) Пьер Хитцбергер, профессор МГУ Валерий Петросян, председатель Правления Казахстанской ассоциации по управлению отходами "KazWaste" Шынболат Байкулов.

Председатель Правления Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева призвала всех участников взвесить все аргументы "за" и "против" и по итогам конференции принять рекомендации в адрес Правительства РК.

Вице-министр экологии Ахметжан Примкулов во время своего выступления сообщил, что в Казахстане ежегодно образуется порядка 4-5 млн тонн твердых бытовых отходов, доля переработки чуть более 18 %, остальное, а это свыше 80% отходов, сейчас захоранивается на полигонах. В соответствии с Концепцией по переходу к "зеленой экономике", к 2030 году доля переработки отходов должна быть доведена до 40%, а к 2050 году – до 50%. Одним из передовых решений является энергетическая утилизация.

Есть мнение, что после запуска мусоросжигающих заводов, мы не станем сортировать отходы. Но мы предусматриваем многоступенчатую систему обращения с отходами, в которой мусоросжигающие заводы будут лишь одной из частей данной системы. Данная система обращения с отходами предусматривает извлечение всех элементов, которые можно переработать, и далее удаление всех опасных, радиоактивных элементов. Раздельный сбор отходов никто не отменяет, он будет только увеличиваться. И на завод отправятся отходы, которые невозможно отсортировать и переработать. Ахметжан Примкулов

Он добавил, что государство будет привлекать частных инвесторов для строительства МЗС. Во втором полугодии 2021 года планируется проведение отбора инвесторов. Мусоросжигающий завод планируют запустить в течение 2-3 лет в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Усть-Каменогорске и Караганде.

Сейчас Минэкологии совместно с акиматами прорабатывают вопросы предоставления земельных участков и необходимой инфраструктуры.

Французский эксперт Пьер Хитцбергер рассказал, что в Париже функционируют три завода по энергетической утилизации, которые применяют технологию колосникового сжигания отходов. На заводах в том числе утилизируют отходы упаковки, которые не подлежат переработке и сильнозагрязненные отходы. Комплексы работают в жилых районах и по уровню выбросов не представляют угрозы окружающей среде и населения. Если сравнивать выбросы от термической обработки отходов между различными отраслями производства, то по оксидам азота лидирует автотранспорт 51%, взвешенные частицы 21% приходятся на строительство, 36% - диоксидов серы на тепловое отопление для жилищных нужд. Процент выбросов от проектов "Waste to Energy" в атмосферу значительно ниже по всем позициям, сказал он.

Эксперт по проблемам химической безопасности, профессор МГУ Валерий Петросян рассказал о российской стратегии запуска новых МСЗ, которые согласуются с видением казахстанского правительства. Сейчас в Москве функционируют четыре мусоросжигающих заводов. Планируется, что со временем каждый город-миллионник обзаведется таким заводом.

Конференция длилась более трех часов, все стороны высказали свое мнение, прозвучало очень много вопросов в сторону Министерства экологии. Участники договорились о создании экспертного совета по механизму "Waste to Energy", а также о разностороннем обсуждении этого вопроса путем проведения подобных встреч.