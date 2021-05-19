Нурбек Даирбеков освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства, передает zakon.kz.

Постановлением Правительства РК Даирбеков Нурбек Слямханович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

Нурбек Даирбеков родился в 1973 году в г. Алматы. Окончил Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола, Казахстанский инстиут менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК. Трудовую деятельность начал в 1994 году. В различные годы работал в коммерческом секторе и государственных структурах. С апреля по ноябрь 2019 г. — управляющий директор АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".

С ноября 2019 года и по настоящее время работал вице-министром сельского хозяйства РК.