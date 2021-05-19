Юрист Байбека: Мамай и Иманбай не смогли представить доказательства ни суду, ни своим адвокатам

19 мая, состоялось второе заседание в рамках подготовки к судебному процессу по иску Бауыржана Байбека. Айжан Ташенова, представляющая интересы первого заместителя председателя партии "Нур Отан", опубликовала пост в соцсетях, где акцентировала внимание на некоторых важных моментах, сообщает zakon.kz.

По ее словам, месяц назад - 19 апреля, Бауыржан Байбек в своем интервью дал четкие и аргументированные ответы на обвинения Ж.Мамай и И.Иманбаевой. В том же интервью он публично заявил о намерении обратиться в суд в целях защиты своей чести, достоинства и репутации.

Фактически, интервью Б.Байбек и стало основой нашей правовой позиции в суде. В этой связи уже 26 апреля я, как официальный представитель, получила полный пакет документов (более чем 20 официальных постановлений акимата, договоров и иных материалов), опровергающих абсолютно беспочвенные выпады ответчиков. Наряду с этим, я также провела экспресс-анализ информации, находящейся в свободном доступе. В результате я дополнила иск фактами из открытых источников, убедительно подтверждающих правоту истца. Айжан Ташенова

Юрист заявляет, что элементарный фактчекинг данных полностью разбивает ложные утверждения оппонентов и подтверждает, что решения акимата в период работы Б.Байбек принимались исключительно в интересах государства и общества.

Исходя из этого, в течение четырех дней с момента получения доверенности от Бауржана Байбек она подготовила и уже 30 апреля направила в суд иск вместе с результатами независимой психолого-филологической экспертизы. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, истец, то есть Б.Байбек, не обязан доказывать свои требования. Только ответчики должны представить в суд подтверждающие доказательства своих обвинений.

Вместе с тем, с учетом резонансности дела и постоянных попыток передергивания фактов со стороны Ж.Мамай и И.Иманбаевой, я опубликовала пост, выложив иск и экспертизу для всеобщего ознакомления. Более того, видя деструктивную активность ответчиков в соцсетях, специально тегнула их в день подачи иска. Несмотря на это, на первом заседании ответчики и их адвокаты заявляли, что "не готовы обсуждать предмет иска и экспертизу" и попросили суд "предоставить дополнительное время для изучения материалов дела" и, как ни странно, "сбора доказательств". Айжан Ташенова

Юрист отмечает, что у ответчиков хватает времени для подготовки и размещения в соцсетях, а также в СМИ десятков других материалов "с многочисленными оскорблениями, угрозами и лживыми обвинениями".

Ж.Мамай и И.Иманбаева – оба бывшие главные редакторы, как они сами говорят, со стажем в сфере журналистики более 10-ти лет. Поэтому им известно, что любая информация, а тем более серьезные обвинения, положенные в основу публикаций, должны опираться на конкретные факты и документы, иметь достоверный источник.

Вместе с тем, за прошедшие 36 дней с момента опубликования клеветнического видео, документальных подтверждений обвинений так называемого "журналистского расследования" не было обнародовано. Ответчики не смогли представить их не только суду, но даже и своим адвокатам. Об этом на первом заседании заявила адвокат А.Тусупова. Более того, уже сама И.Иманбаева в интервью порталу "kz.media" от 17 мая опрометчиво признала факт отсутствия документальных доказательств и, как следствие, проигрыша в суде. Айжан Ташенова

На сегодняшнем заседании судья неоднократно обращалась к ответчикам с просьбой сформулировать вопросы для психолого-филологической экспертизы, назначаемой судом. Вынесено определение о назначении независимой комплексной судебной экспертизы с приостановлением дела на период ее подготовки.

В целом, с учетом отсутствия каких-либо доказательств своим лживым обвинениям, в ходе судебных разбирательств Ж.Мамай и И.Иманбаева всячески пытались увести обсуждение от предмета иска, превращая все в балаган и политический фарс. К примеру, в начале ответчики заявили отвод судье, потом о подаче встречного иска, далее опять потребовали личного участия Б.Байбек, а также многие другие второстепенные вопросы.

Данный судебный процесс лишь подтверждает актуальность крылатого высказывания известного британского писателя Джонатана Свифта: "Клевета наносит удары обыкновенно достойным людям, как черви предпочтительно набрасываются на лучшие фрукты". Айжан Ташенова

Юрист отмечает, что несмотря на отчаянные попытки ответчиков затянуть процесс, суд рассмотрит это дело по существу в установленные законом сроки и поставит справедливую точку в этом споре.