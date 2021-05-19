В Казахстане прекращается финансирование программ "Баспана Хит" и "7-20-25"

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила о завершении финансирования программ льготного кредитования "Баспана Хит" и "7-20-25", сообщает zakon.kz.

По ее словам, государство постепенно должно выходить из программ кредитования в пользу рыночных принципов.

В этой связи, в рамках подписанного в начале текущего года соглашения между правительством, Национальным банком и Агентством о координации мер по макроэкономической политики на 2021-2023 годы, предусмотрен выход Национального банка с 2023 года из финансирования государственных программ. председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова

Финансирование программ льготного кредитования, ЭПВ, "Баспана Хит" завершится в 2021 году, а программы "7-20-25" в 2022 году.

Ипотечная программа "7-20-25" позволяет приобрести первичное жилье в ипотеку под 7 процентов годовых с 20-процентным первоначальным взносом на срок до 25 лет. Кредиты предоставляются только в тенге. Выдача первых займов началась с 4 июля 2018 года.

"Баспана Хит" - ипотечная программа для покупки первичного и вторичного жилья, а также строящегося жилья через механизм долевого строительства. Позволяет приобрести вторичное жилье в ипотеку под 10,75 процента годовых с 20-процентным первоначальным взносом на срок до 15 лет.

Мадина Абылкасымова отметила, что правительство рассмотрит возможность перехода от прямого финансирования на гарантирование кредитных рисков субъектов предпринимательства.