Лося и косулю насмерть сбили на трассе в Акмолинской области

19 мая 2021, 22:22
Фото: Polisia.kz

Факты наезда на животных зафиксированы в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

Один из случаев произошел на трассе Нур-Султан-Петропавловск. Водитель Toyota Camry сбил лося. Второй инцидент выявлен недалеко от города Акколь. Автомобиль Lexus RX 350 сбил косулю.

К сожалению, из-за переломов и травм животным выжить не удалось. Полицейские связывают эти ДТП с нарушением скоростного режима. Стражи порядка настоятельно просят водителей быть внимательными на дорогах, особенно, если на дороге стоит знак "Дикие животные".

Их устанавливают именно в местах, где регулярно случаются столкновения со зверями либо там, где их вероятность высока.


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