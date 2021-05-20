Европарламент намерен приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Уровень отношений между Евросоюзом и Турцией упал до исторического минимума, в связи с чем ЕС должен полностью пересмотреть их, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Европейского парламента (ЕП) по Турции, одобренный депутатами на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

По мнению депутатов, Турция все больше дистанцируется от ценностей и стандартов ЕС, и Брюссель должен официально приостановить переговоры о вступлении этой страны в союз, если Анкара не изменит свое поведение.

Депутаты настаивают на том, чтобы Еврокомиссия рекомендовала официально приостановить переговоры о вступлении Турции, если она не изменит нынешнюю негативную тенденцию, - говорится в документе.

Кроме того, Европарламент призывает Анкару признать геноцид армян и прекратить использовать беженцев в качестве инструмента политического шантажа.

На днях между Турцией и Австрией разгорелся дипломатический конфликт. Турецкий президент Реджеп Эрдоган высказался резко в адрес Вены за поддержку Израиля. После этого турецкий посол был вызван в МИД Австрии.

МИД Турции уже ответил, что отвергает предвзятый текст, который не только содержит ложные утверждения о правах человека, демократии, верховенстве закона, государственной системе Турции, но и рассматривает эффективную турецкую внешнюю политику в качестве угрозы. Но Анкара заверяет, что ее стратегическая цель по-прежнему членство в ЕС, которое, как добавляют турецкие дипломаты, "будет выгодным для всей Европы". Но Турция при это надеется, что Европарламент приложит свои конструктивные усилия для улучшения отношений между Анкарой и Брюсселем, а не будет платформой для слепых и безосновательных обвинений.

Ранее государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что Турция пока не имеет перспектив вступить в Европейский союз.