Появились первые кадры спецвыпуска легендарного сериала "Друзья"

Вышел официальный трейлер специального выпуска ситкома "Друзья: Воссоединение", сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Этот роли появился на официальном YouTube-канале HBO Max. За два часа трейлер набрал более 270 тысяч просмотров, а в комментариях фанаты ситкома разделились на два лагеря: кто-то с нетерпением ждет спецвыпуск, а кто-то разочарован в такой подаче любимого сериала.

Отмечается, что выпуск выйдет в эфир 27 мая. Исполнители главных ролей — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер — воссоединяются спустя 17 лет, чтобы посетить съемочную площадку сериала и вспомнить, как именно проходили съемки легендарного ситкома.

По данным издания, новый эпизод будет не очередной серией, а разговорным шоу с участием актеров. Также в выпуске примут участие приглашенные гости, среди которых Дэвид Бекхэм, Синди Кроуфорд, Кит Харингтон, Риз Уизерспун и другие звезды.

Напомним, что в сентябре 2019 года исполнилось 25 лет с выпуска культового сериала "Друзья". Американский ситком 90-х стал настоящим хитом во всем мире. Премьера первого сезона состоялась 22 сентября 1994 года на канале NBC. На протяжении десяти лет создатели проекта успели выпустить 10 сезонов сериала. Сама постановка и творческая группа получили множество престижных наград, в том числе шесть премий "Эмми" и премию "Золотой глобус".