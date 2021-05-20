Всем плевать на народные деньги: Куат Хамитов оценил зарплату капитана "Барыса"

Известный боец смешанных единоборств (ММА) Куат Хамитов высказался о размерах зарплаты капитана казахстанского "Барыса" Даррена Дица, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это называется всем плевать на народные деньги, — написал "Найман" в комментариях к новости в Instagram Sports.kz.

По информации российского "Спорт-Экспресса" Диц зарабатывает 579 миллионов тенге в год, что является вторым показателем по всей Континентальной хоккейной Лиге.

Что касается Хамитова, то следующий бой он проведет 19 июня в Атырау против Романа Головина.





