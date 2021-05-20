Грозит ли Казахстану индийский штамм коронавируса

На пленарном заседании Сената Парламента РК при осуждении корректировок в республиканский бюджет депутаты выразили обеспокоенность по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в Индии, передает корреспондент zakon.kz.

Нас беспокоит эпидситуация в Индии. Хотелось бы услышать разъяснение по данному вопросу. Согласно сообщению ВОЗ, на сегодня половина зараженных по всему миру приходится на Индию. По мнению ученых, новый индийский штамм коронавирусной инфекции с тремя мутациями гораздо опаснее. Какие меры принимаются в Казахстане для защиты от индийского штамма? Есть ли у отечественных лабораторий возможность и готовность определять индийский штамм коронавируса? - обратилась депутат Айгуль Каппарова к представителям правительства.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой напомнил, что сейчас запрещены все авиарейсы, в том числе и с Индией.

Помимо этого, у нас есть постановление главного санврача о том, что все прибывающие из Индии должны быть изолированы и находиться под меднаблюдением в течение 14 суток. Даже при наличии отрицательного ПЦР-теста. Помимо этого, все штаммы, независимо индийский, британский или другие, они чувствительные к определению на ПЦР-тесты. У нас сейчас в страну запрещено залетать вообще без отрицательного теста на COVID-19 посредством ПЦР-диагностики. Также очень важно, что мы проводим ежемесячно замеры и проводим секвенирование вирусов. На данный момент в Казахстане штаммы индийский не выявлены, но мы на ежемесячной основе проводим такие замеры. И данная работа ведется, - заверил он.

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов добавил, что на сегодня авиарейсы ограничены не только с Индией, но и с рядом других стран, в частности, с популярными среди казахстанцев Мальдивами.

Что касается индийского штамма, мы не только по Индии сегодня ограничения сделали, мы сделали ограничения по Мальдивам, где сегодня есть контакт Индия - Мальдивы, поэтому около 1000 граждан Казахстана находятся на Мальдивах. Мы ограничение полностью сделали всех наших авиарейсов с этой стороны, потому что мы должны принять все меры, не допустить завоз в Казахстан индийского штамма, - пояснил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан