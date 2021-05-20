Свидетель по делу "СК-Фармация" рассказал, как врачи массово заразились COVID-19 в Алматы

Один из свидетелей по делу "СК-Фармация" объяснил в суде, как произошло массовое заражение врачей коронавирусной инфекцией в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

В Есильском суде Нур-Султана продолжается судебное заседание по делу бывшего главы "СК-Фармация" Берика Шарипа. Дело, как сообщалось ранее, рассматривается по статье 361 (Злоупотребление должностными полномочиями) ч.4 п.3 и статье 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) ч. 2. В частности бывшего руководителя ТОО обвиняют в том, что он допустил массовое заражение врачей коронавирусом в апреле-мае 2020 года.

В суде заместитель председателя Комитета санэпидконтроля Министерства здравоохранения Нуркан Садвакасов сказал, что с момента начала разбирательства, когда большое количество врачей в Алматы заразились коронавирусом, он выезжал от лица министерства для участия в эпидемиологическом расследовании.

Помимо Алматы он также провел инспекцию и в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, проверив все инфекционные стационары на тот период, и их готовность. По его словам, непосредственно проверка в Алматы была начата в 18-19 числах апреля.

По результатам моей проверки данной вспышки. Конечно, результаты были доложены акиму Алматы и руководству министерства. В последующем данная справка была направлена в Генпрокуратуру для получения правовой оценки. В моих выводах одной из главных причин была несогласованность действий местных властей с нашим территориальным представителем. Потому что без согласования разместили там инфекционный стационар. Там были выявлены случаи (заражения — прим.), их не изолировали, а разделили. Это первая и одна из главных причин. Вторая - конечно сама больница внутри, я прошел все отделения, она была к такому режиму не готова. На тот период там было три-четыре блока, пять этажей, всего было три санитайзера. В СИЗах они все ходили, конечно, но правила снятия и одевания, утилизации были нарушены, — объяснил Нуркан Садвакасов.

Также, по его словам, был проведен анализ видеоматериалов из камер наблюдения того периода. Так, например, согласно результату было выявлено, что первый занос инфекции произошел от сотрудника, которая при наличии симптомов посещала работу.

Принимала медпрепараты и посещала, пока на рабочем месте не выявилось и не поднялась температура. Нарушение режима "красной", "желтой", "зеленой" зон. То есть люди перемещались, на входе они могли надевать маски с очками, в другом случае снимали. Потом также был выявлен случай перемещения персонала даже в закрытую зону. То есть это блок закрытый, но туда один из сотрудников переместился без каких-либо средств индивидуальной защиты. Зашел и вышел обратно в свой коллектив, — добавил замглавы Комитета.

Он подтвердил, что именно эти факторы, а именно отсутствие настороженности и неготовность организации, могли послужить причиной для того, чтобы другие сотрудники заболели.

Конечно, да, потому что, скорее всего, при обслуживании населения медработник заразился, и в последующем получается он занес сам (инфекцию — прим.). Я заметил характерные нарушения во всех инфекционных стационарах. Это когда наши коллеги, работая с пациентом, полностью одеваются в СИЗ, а когда заходят к себе уже в ординаторскую, они снимают и у них пропадает вся настороженность. Соответственно потом мы им запрещали вплоть до принятия чая (снимать — прим), и носить во всю смену. Поэтому в ординаторской, возможно, было внутреннее заражение медработников, потому что там они общались без средств защиты, — сообщил Садвакасов.

На вопрос прокурора Дастана Купербаева о достаточности СИЗов он ответил, что на момент проверки персонал, который там находился, был одет в СИЗы.

Также свидетель рассказал, что на своей практике понял, как происходит путь заражения, а именно через слизистые. Поэтому в первую очередь маска и очки защищают человека от заражения вируса.

Мы видим даже на совещаниях, каждый человек три-четыре раза касается руками глаз, носа. Если с поверхности поднял инфекцию, он уже может заразиться. Если он сдержится, он не заразится. Сам вирус не такой летучий, как при кори, которая по системе вентиляции ходит. Но если не соблюдать дистанцию, то да, это будет заражение, — подчеркнул специалист.

Судья Канат Дуйсембиев, выслушав доводы, уточнил, действительно ли, как предъявляют обвинение Шарипу, дефицит СИЗов привел к массовому заражению двух тысяч врачей.

Ваша честь, и на сегодня медперсонал заражается, не в таком, конечно, объеме, но по городу Нур-Султан очень высокий уровень заражения идет. Конечно, больше 50 % говорят, что заразились не на работе, но заражение продолжается и при наличии большого объема СИЗов, — заключил Садвакасов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан