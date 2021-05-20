Наzима и экс-спутница Тимати побывали на Каинды

Российско-казахстанская певица, работающая в жанре хип-хоп, финалистка первого сезона телевизионного шоу "Песни на ТНТ", артистка лейбла Black Star Inc. Назима Джанибекова побывала на озере Каинды, сообщает zakon.kz.

Вместе с ней там была модель и мама второго ребенка Тимати Анастасия Решетова. Пара рассталась в сентябре 2020 года после шести лет отношений. 14 мая она опубликовала долгожданный монолог на своем Youtube-канале, где откровенно рассказала о своем расставании с рэпером. 17 мая они появились вместе на дне рождения друга. Они сидели за одним столом.

Озеро Каиды находится в Алматинской области. Это популярное место у туристов. Несмотря на низкую температуру воды, озеро Каинды пользуется успехом у любителей дайвинга. Главная достопримечательность озера это ели, поднимающиеся прямо из воды.