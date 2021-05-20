Полицейские Алматы заигрались в мобильные игры на посту

В Алматы активист заснял игру полицейских в PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile, сообщает zakon.kz.

Видео с происходящим он разместил на странице в Facebook.

Он уточнил, что участковые инспектора 21 модульного пункта полиции Жетысуского района в ночь с 19 на 20 мая играли в PUBG.

Публикацию прокомментировал замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

Спасибо за информацию! Сегодня же проведем служебное расследование в отношении наших сотрудников. О принятых мерах дополнительно сообщу, - написал он.

В свою очередь, начальник Жетысуского района РУП Дархан Мусанов обещал "разобраться и доложить".

Судя по видеозаписи это сотрудники Полка патрульной полиции. По данному факту начато служебное расследование, - отписался начальник УМПС ДП Алматы Манап Саттаров.