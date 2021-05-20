Счетчики взорвались из-за молнии в нескольких домах села под Алматы

В селе Гульдала (бывш. Красное поле) Алматинской области молния обесточила несколько домов, передает zakon.kz.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел в районе пересечения улиц Жансугурова - Макатаева. Молния ударила в деревянный столб линии электропередачи. После чего в нескольких домах взорвались счетчики электрической энергии.

Как сообщил главный инженер АЖК по Талгарскому району Елдос Дуйсегу, взорвались счетчики АСКУЭ - счетчики, которые автоматически передают показания с помощью сети сотовой связи GSM/GPRS. В них установлены батарейки, возможно, именно они и взорвались. В настоящее время с жалобами на произошедшее обратились пять потребителей.

Также из строя вышли трансформаторы. Улица была обесточена. Как отметил Елдос Дуйсегу, они подключат основную часть потребителей, после чего будут индивидуально работать с потребителями, чьи счетчики взорвались.