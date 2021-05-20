Два автоЦОНа объединят в Алматы

В Алматы услуги автоЦОНА в Бостандыкском районе вернут в спецЦОН Алатауского района, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев.

Во время рабочего объезда после обращения алматинца в эфире программы Akimat Live ознакомился со сложившейся ситуацией на территории ТЦ "Автодом", где с недавних пор разместился автоЦОН. Так как здесь же расположены супермаркеты, автосалоны, а поблизости другие ТРЦ и жилые многоэтажные кварталы, на этом участке образовываются заторы, особенно в выходные дни, - написал он на своей странице в Facebook.

В этой связи, как отметил градоначальник, он "поручил вернуть услуги по оформлению автомобилей в спецЦОН Алатауского района, где достаточно места и для посетителей, и для автомобилей".

Кроме того, по обращению жителей близлежащих ЖК поручил акиму Бостандыкского района и руководителю Управления городской мобильности представить план развития проездных дорог и социальной инфраструктуры этого активно развивающегося участка. Бакытжан Сагинтаев