Освобожден от должности вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК

Ерлан Нысанбаев освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Постановлением Правительства РК Нысанбаев Ерлан Нуралиевич освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК согласно поданному заявлению, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Ерлан Нысанбаев родился в 1961 году в Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 1983 году. В различные годы работал в коммерческом секторе и государственных структурах.

В 2014-2019 гг. — вице-министр сельского хозяйства РК.

С июля 2019 года и по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.