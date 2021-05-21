Восемьдесят четвертый чемпионат мира по хоккею стартует в Риге 

21 мая в Риге начнется 84-й по счету в истории соревнований чемпионат мира по хоккею, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Чемпионат мира впервые завершится летом, финальный матч турнира пройдет 6 июня.

Изначально часть матчей планировалось провести также и в Минске. Однако руководство международной федерации хоккея приняло решение полностью перенести игры в Латвию, объяснив это соображениями безопасности.

Произошло это после того как ряд крупных спонсоров и команд пригрозили бойкотом первенства из-за политической ситуации в Беларуси.

Чемпионат пройдет в условиях строгих мер по борьбе с коронавирусом. Присутствовать на играх смогут лишь те болельщики, кто сделал прививку от коронавируса, или перенес заражение.