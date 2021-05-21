Жара придет в Казахстан на выходных

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 22-24 мая, сообщает zakon.kz.

В ближайшие трое суток практически вся территория республики будет под влиянием поля повышенного атмосферного давления, с чем ожидается погода без осадков.

Лишь в Восточно-Казахстанской области, под влиянием высотной ложбины, 22 мая все еще сохранятся небольшие осадки и ночные заморозки. Теплые и сухие воздушные массы начнут активно поступать из районов Ирана, с ними по стране ожидается постепенное повышение температуры воздуха и даже сильная жара. Днем 24 мая столбики термометров достигнут отметки 30-38 тепла, лишь на юго-востоке, востоке, центре страны воздух прогреется до 25-35 тепла. В отдельных районах страны ожидается усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями, - сообщили в РГП "Казгидромет".