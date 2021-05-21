Мамай, ратующий за открытость, до сих пор не предоставил ни одного документа – юрист Байбека

Представитель Бауыржана Байбека, юрист Айжан Ташенова рассказала о ходе судебного процесса, в котором он отстаивает свою честь и достоинство, передает zakon.kz.

Мы наблюдаем большой резонанс, вызванный судебным процессом по иску Б.Байбек к Ж.Мамаю и И.Иманбаевой. К сожалению, вынуждена констатировать, что некоторые сетевые комментаторы, да и сами ответчики пытаются манипулировать общественным мнением, откровенно вводя людей в заблуждение. Речь идет о голословных заявлениях о нашей якобы заинтересованности в закрытости суда. Как сторона спора хотела бы официально прояснить ситуацию, - сообщила она на своей странице в Facebook.

По ее словам, Байбек с самого начала процесс выступает за открытость и соблюдение принципа гласности.

Об этом свидетельствует уже только тот факт, что мой доверитель посчитал необходимым разместить официальные документы своего интервью от 19 апреля в свободном доступе. Напротив ответчики, без устали ратующие публично за открытость, до сих пор не предоставили ни одного доказательства своим ложным обвинениям в так называемом "журналистском расследовании" от 13 апреля. Более того, в день подачи иска я, как представитель Б.Байбек, выложила все материалы и независимую психолого-филологическую экспертизу в Фейсбуке для изучения всеми интересующимися гражданами, - пояснила юрист.

Так, по ее словам, данные документы перепечатали некоторые СМИ и телеграм-каналы.

Кроме того, она отметила абсолютную непоследовательность позиции ответчиков.

Так, 14 мая, на первом подготовительном заседании суда в приложении "TrueConf" Ж.Мамай, И.Иманбаева и их адвокаты обратились к суду с просьбой использовать WhatsApp. Мы также поддержали данное обращение. Уже на втором заседании, 19 мая, несмотря на хорошую слышимость, наших оппонентов не устроила также и WhatsApp-связь. Озвучено требование перейти в Zoom. Более того, адвокат ответчиков Г.Нурпеисов попытался заявить отвод судье из-за отказа немедленно заменить информационную платформу процесса.

При этом судья четко разъяснила, что оснований для переноса беседы не имеется, а ходатайство на этот счет будет изучено позже, при рассмотрении судом спора по существу, - рассказала Ташенова.

При этом она отметила, что согласно ст.38 ГПК, отказ суда в удовлетворении ходатайства о замене технических средств связи не является основанием для отвода судьи.

Она также пояснила, что выбор площадки для проведения онлайн-заседания является прерогативой суда.

Вместе с тем, хотела бы подчеркнуть, что Б.Байбек выступает за максимально открытый судебный процесс с широким привлечением журналистского сообщества. Мы очень заинтересованы в объективном информировании общественности о ходе судебного процесса. И поэтому официально прошу суд поддержать просьбу ответчиков о проведении последующих заседаний на платформе "Zoom". При этом, какое бы решение не принял суд, со следующего заседания я буду вести онлайн-трансляцию также на своей странице. Уверена, что на этом мы прекратим инсинуации и всякие домыслы о нашей незаинтересованности в открытости процесса, - написала Айжан Ташенова.

Она также акцентировать внимание пользователей на том, что суд постоянно идет ответчикам навстречу, закрывая глаза на явные процессуальные нарушения.

"К примеру, наши оппоненты проигнорировали ст.61 при вводе в судебный процесс нового (третьего) юриста – Ерлана Калиева, не предоставив суду подтверждающих полномочия документов. Сам Калиев между тем заявил о несоблюдении досудебного порядка при подаче иска, используя неприменимую в данном споре норму. Так, согласно ч. 4 ст. 143 ГК, "требование гражданина … о публикации опровержения либо ответа в СМИ рассматривается судом в случае, если орган массовой информации отказал в такой публикации либо в течение месяца не произвел публикацию…". То есть Е.Калиев в своей претензии по непонятным причинам приравнивает гражданина Ж.Мамай к средству массовой информации. Как известно, иск был подан нами к ответчикам как к физическим лицам. Соответственно, претензия Е.Калиева неправомерна, о чем сразу же заявила судья", - рассказала защитник.

Вместе с тем она отметила "вызывающее, абсолютно неприемлемое на суде поведение Ж.Мамая и И.Иманбаевой".

Перебивание судьи и своих оппонентов, заявление нелогичных и абсолютно неуместных ходатайств, постоянный увод обсуждения на совершенно посторонние от сути спора темы, превращающие заседание в какой-то балаган, могут быть квалифицированы как неуважение к суду. Как профессиональный юрист считаю это совершенно недопустимым. В итоге судья была вынуждена сделать ответчикам соответствующее замечание. Еще раз подчеркну – для нас главное, чтобы суд проходил конструктивно и максимально открыто, - резюмировала адвокат.

Она выразила надежду, что со следующего заседания ответчики и их представители наконец-то начнут обсуждать непосредственно предмет иска и предоставят хоть какие-нибудь доказательства своим лживым обвинениям, а не будут препятствовать суду и общественности в установлении истины.



В качестве доказательства своих слов она также разместила видео-нарезки из прямой трансляции Мамая с примерами отдельных "акробатических этюдов" во время заседания.