Маск анонсировал официальное появление Tesla в Казахстане

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ, сообщает zakon.kz.

Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах, - сказал Маск, отвечая на вопросы участников форума по видеосвязи.

По словам изобретателя, сейчас компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию, — сказал он.

Как отмечает издание "Известия", об этом предприниматель заявил в ходе марафона "Новое знание".

Кроме того, Маск рассказал, что будет в мире через 50 лет.

По его словам, многое изменится - будут перемены в технологиях, станут доступны космические путешествия, будут активно проводиться исследования ДНК.