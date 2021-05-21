Заседание Высшего Евразийского экономического совета. Видео

21 мая 2021, 15:14
Фото: 24.kz

Состоялось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) под председательством Касым-Жомарта Токаева, сообщает zakon.kz.

В ходе мероприятия выступили почетный председатель ВЕЭС, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Также приняли участие президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в качестве глав государств-наблюдателей при ЕАЭС.

В ходе заседания ВЕЭС обсудили приоритетные вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и рассмотрены задачи на среднесрочную перспективу. Отдельное внимание будет уделено интеграционному взаимодействию в посткризисный период и устранению препятствий на внутреннем рынке Союза.


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