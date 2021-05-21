Религиозный туризм хотят упорядочить в Казахстане

Министерство информации и общественного развития подготовило изменения в Правила осуществления туроператорской деятельности, направленной на удовлетворение религиозных потребностей, передает zakon.kz.

Как следует из документа, религиозные объединения для организации выездного туризма, направленного на удовлетворение религиозных потребностей казахстанцев и лиц, постоянно проживающих в республике будут проводить конкурс по распределению квоты между туроператорами по согласованию с уполномоченным органом в сфере религиозной деятельности, и уполномоченным органом в сфере туристской деятельности.

Сообщение о проведении конкурса они будут публиковать на своих интернет-ресурсах.

Для участия в конкурсе туроператоры не позднее даты и времени окончания приема документов должны предоставить документы для участия в конкурсе по почте, посредством электронной почты либо нарочно.

Решение религиозного объединения о результатах распределения квоты между туроператорами по итогам конкурса согласовывается с уполномоченным органом в сфере религиозной деятельности в течение 14 календарных дней со дня его поступления и опубликовывается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере религиозной деятельности, - говорится в правилах.

По итогам конкурса между религиозным объединением и победившими туроператорами заключается договор о взаимодействии для организации выездного туризма, направленного на удовлетворение религиозных потребностей.

Формирование групп туристов по квоте осуществляется туроператорами после заключения договора.

Религиозные объединения для обеспечения безопасности туристов предоставляют туроператорам своих представителей.

Число представителей религиозного объединения и вопросы, касающиеся их участия в группах туристов, совершающих выездной туризм, направленный на удовлетворение религиозных потребностей, определяются договором.

Туроператоры за 3 календарных дня до начала выезда в письменной форме предоставляют туристам сведения об особенностях выездного туризма, включающие в себя необходимую и достоверную информацию о правилах въезда, выезда и пребывания в стране (месте) временного пребывания, о законодательстве, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах религиозного показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды, а также об опасностях, с которыми они могут встретиться при совершении выездного туризма, направленного на удовлетворение религиозных потребностей, и осуществляют предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов, - говорится в правилах.

В случае чрезвычайного происшествия туроператоры информируют религиозное объединение, уполномоченный орган в сфере религиозной деятельности, уполномоченный орган в сфере туристской деятельности, а также семью туриста о чрезвычайном происшествии с туристом во время выездного туризма.

Если чрезвычайное происшествие произошло с туристом в стране временного пребывания, туроператоры информируют также уполномоченный орган в сфере внешнеполитической деятельности РК.

Кроме того, уполномоченный орган в сфере туристской деятельности должен информировать туроператоров и туристов о возможных опасностях для туристов в стране временного пребывания.

Как поясняется, такие правки вносятся для приведение правил в соответствие с поправками в законодательство по вопросам туристской деятельности, а также для устранения коррупционных рисков, уточнения порядка организации и проведения конкурса по распределению квоты между туроператорами.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 4 июня.