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Регулирование религиозных объединений хотят усилить в Казахстане

Регулирование религиозных объединений хотят усилить в Казахстане Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на заседании Мажилиса 11 октября заявила, что в Казахстане нужно усилить госрегулирование религиозных объединений, сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании в Мажилисе Тамара Дуйсенова сказала, что казахстанское законодательство в сфере религии нужно совершенствовать.

"Мы изучили международный опыт. Даже в Саудовской Аравии принимаются меры по усилению государственных функций. Мы считаем, что необходимо прежде всего усилить наше законодательство и отрегулировать вопросы деятельности религиозных объединений".Тамара Дуйсенова

В кулуарах она пояснила, что имела в виду. По мнению вице-премьера, закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях в 2011 году принимали совсем в других условиях. С того момента прошло 12 лет, и реалии изменились. Чиновники проанализировали международный опыт и изучили предложения депутатов.

"Основное внимание – на то, что мы светское государство. Этот принцип нужно усилить. Второй момент: в действующем законе есть норма – государственное регулирование деятельности религиозных объединений. Нужно усилить здесь государственное регулирование. И вторая часть там есть – взаимодействие с этими организациями, чтобы они работали во благо страны и в соответствии с Конституцией и действующим законодательством Казахстана".Тамара Дуйсенова

Она подчеркнула, что пока не может конкретно говорить о том, что изменится в законе. Этот вопрос изучают совместно с экспертами, теологами, представителями религиозных объединений и депутатами.

4 октября депутат Мажилиса Ермурат Бапи говорил о том, что "ваххабиты захватили малый бизнес в ряде регионов". Он предположил, что в Западном Казахстане есть представители местных властей, принадлежащие к радикальным религиозным течениям. По этому поводу вице-премьер высказываться не стала.

"Это мнение депутата. Я его комментировать не могу. Те вопросы, которые мы сегодня видим, те проблемы, которые есть, по ним будем работать".Тамара Дуйсенова

Заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев на 40-м заседании Совета РАТС ШОС сообщал, что в текущем году в Казахстане выявили около 80 тысяч пользователей Сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах.

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