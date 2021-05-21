Курсы валют на выходные дни

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17 часов средневзвешенный курс доллара составил 428,28 тенге (-0,38), передает zakon.kz.

Объем торгов составил 147,64 млн долларов.

Более существенно выросли курсы евро и российского рубля.

Средневзвешенный курс российского рубля на дневных торгах составил 5,8291 тенге (+0,0049), объем торгов 30,7 млн рублей.

Так, в обменных пунктах доллары покупают/продают по 427-429,5 тенге, евро – 520-525 тенге, рос. рубль - 5,8-5,89 тенге.