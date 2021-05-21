Павлодарец закидал яйцами памятник Абаю, а потом извинился

Житель Павлодара забросал яйцами памятник Абаю от избытка чувств, сообщает zakon.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

В Инстаграме появились кадры с памятником Абая в Павлодаре, который чем-то измазан. Это оказались яйца.

После подключения местной полиции, виновник был найден. Им оказался безработный 21-летний павлодарец.

Свой поступок молодой человек объяснил тем, что поссорился с подругой и сделал это в порыве злости, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закидал постамент яйцами и туалетной бумаги, - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Решение о мере ответственности за такое хулиганство вынесет административный суд. Она предполагает арест до 10 суток.

- Кроме того, за нахождение в пьяном виде в общественном месте нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 440 КоАП РК с наложением штрафа в размере 5 МРП, - добавили стражи порядка.

Свои извинения перед народом Казахстана и жителями Павлодара хулиган снял на видео.