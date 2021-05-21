Трое госпитализированы - подросток прокатил подругу на мопеде

17-летний парень, находясь за рулем мопеда Hummer с 16-летней пассажиркой за спиной, врезался в подростка. Все госпитализированы, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло поздним вечером 19 мая в селе Селетинское Ерейментауского района Акмолинской области.

Водительских прав юноша не имел, а его транспортное средство было не зарегистрировано.

В настоящее время ведется проверка, правоохранители выясняют обстоятельства аварии. По данному факту полицейские начали досудебное производство по статье 345 ч. 2. УК РК "Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". пресс-служба МВД РК