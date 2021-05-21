В Жамбылской области затопило несколько сел

В Жамбылской области из-за сильных дождей подтопило несколько сел, сообщает zakon.kz.

Первые сообщения о подтоплениях населенных пунктов района Рыскулова стали поступать в ДЧС 20 мая поздно вечером.

Из-за обильных осадков в виде дождя произошло формирование склоновых стоков, в результате подтопило дворовые территории в селах Орнек, Мамай-Кайынды и Акыртобе. В общей сложности было подтоплено 11 дворовых территорий. Уровень воды составил от 10 до 30 см, - отметили в ведомстве.

Угрозы дальнейшего подтопления нет.

Также частично был поврежден автомобильный мост местного значения при въезде в село Салимбай.

На указанном мосту в данное время введено ограничение движения для грузовых автомашин, - добавили в пресс-службе.