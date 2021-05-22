Сыпь на коже может оказаться предвестником рака

Врачи из клиники Майо в США заявили, что зудящая сыпь на коже может быть симптомом рака, сообщает zakon.kz.

Как пишет Express, речь идет о дерматомиозите – болезненной сыпи фиолетового оттенка, появляющейся на лице и веках.

Дерматомиозит появляется у взрослых в связи с повышенной возможностью развития некоторых видов рака - шейки матки, легких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта. Кроме сыпи, данное заболевание проявляется в мышечной слабости в области туловища.

Кроме этого, к настораживающим симптомам относится мышечная слабость в области бедер, плеч и рук, а также боли в спине или запор.

По словам специалистов, при обнаружении данных симптомов необходимо обратиться к терапевту.