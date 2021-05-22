Из Беларуси экстрадировали казахстанца, подозреваемого в похищении человека

22 мая 2021, 10:14
Фото: Pixabay

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана из Беларуси экстрадировали казахстанца, подозреваемого в похищении человека, передает zakon.kz.

Генпрокуратура сообщает, что в Казахстан экстрадирован гражданин Владимир Тургунов. Он подозревается в организации разбойного нападения, похищении человека с применением оружия и хищении чужого имущества на сумму более 100 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Сейчас Тургунов водворен в изолятор временного содержания Нур-Султана. пресс-служба Генпрокуратуры РК


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