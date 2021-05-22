Налоги для блогеров и реклама во все видео - что изменится в YouTube с 1 июня

YouTube с 1 июня изменит условия использования видеохостинга, передает zakon.kz.

YouTube - видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.

1 июня 2021 года мы обновим условия использования YouTube, чтобы прямо запретить сбор любой информации, которая может идентифицировать человека без его разрешения, и разъясним, как мы монетизируем контент в сервисе, - говорится в разделе "Условия использования".

Как пишет РИА Новости, видеохостинг начнет интегрировать рекламные ролики во все видео, размещенные на платформе.

В настоящее время реклама вставляется в видео, опубликованном на каналах, подключенных к партнерской программе. Для участия в ней необходимо выполнить два условия: количество подписчиков должно быть не меньше тысячи человек, а общее время просмотров за год – четыре тысячи часов.

Также сообщается, что доход всех авторов контента, которые живут за пределами Соединенных Штатов, начнет считаться роялти и будет облагаться налогом по американскому законодательству.

Роялти - вид лицензионного вознаграждения, периодическая компенсация, как правило, денежная, за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности.

Для взимания сборов следует предоставить данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии канала. В случае непредставления указанных сведений хостинг может удерживать до 24% доходов.