Опубликовано новое постановление санврача Казахстана

22 мая 2021, 15:04
Фото: inform.kz

Главный государственный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление "О внедрении проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения РК санврач постановил "масштабировать реализацию проекта "Ashyq" на все регионы Республики Казахстан".

Санврач поручил внедрить "Ashyq" на объектах предпринимательства, как:

  • фитнес-клубы, включая йога-центры;
  • спа-центры;
  • сауны, бассейны;
  • компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
  • боулинг-клубы;
  • кинотеатры;
  • театры и филармонии;
  • объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;
  • межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
  • бильярдные клубы;
  • концертные залы;
  • добровольных участников;
  • караоке;
  • выставки;
  • океанариум;
  • марафоны;
  • спортивные мероприятия со зрителями;
  • аэропорт города Нур-Султан;
  • аэропорт города Алматы;
  • аэропорт городов Шымкент и Туркестан (с 31 мая 2021 года), городов Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года);
  • лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи.

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Считать утратившими силу постановление главного государственного санитарного врача РК от 30 апреля 2021 года №18 "О внедрении мобильного приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства". Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, - говорится в документе.

Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта "Ashyq"

Согласно постановлению, участники проекта "Ashyq" исключаются местными исполнительными органами (акиматами) из проекта по следующим основаниям:

  • выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте;
  • объектом не проводится check-in посетителей более трех дней;
  • на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

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Участник, нарушивший действующий алгоритм работы, по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через две недели. Участник, нарушивший алгоритм работы повторно по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через два месяца, - следует из документа.

Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq"

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


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