Опубликовано новое постановление санврача Казахстана

Главный государственный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление "О внедрении проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства, сообщает zakon.kz.
Согласно документу, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения РК санврач постановил "масштабировать реализацию проекта "Ashyq" на все регионы Республики Казахстан".
Санврач поручил внедрить "Ashyq" на объектах предпринимательства, как:
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Считать утратившими силу постановление главного государственного санитарного врача РК от 30 апреля 2021 года №18 "О внедрении мобильного приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства". Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, - говорится в документе.
Согласно постановлению, участники проекта "Ashyq" исключаются местными исполнительными органами (акиматами) из проекта по следующим основаниям:
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Участник, нарушивший действующий алгоритм работы, по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через две недели. Участник, нарушивший алгоритм работы повторно по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через два месяца, - следует из документа.
Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq"
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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