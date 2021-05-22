Китайский марсоход приступил к исследованию Красной планеты

Марсоход "Чжужун" успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Красной планеты, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС со ссылкой на Китайское национальное космическое управление, Китай стал второй страной после США, которая приземлилась на поверхность Марса, а также запустила марсоход на Красной планете.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" 15 мая совершила успешную посадку на поверхность Марса. Входящий в ее состав марсоход "Чжужун" будет заниматься исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. 19 мая аппарат передал первые снимки и видео с поверхности Марса. Период работы марсохода на поверхности планеты составит 92 земных суток.

В ближайшее время марсоход будет изучать северо-восточный регион – равнину Утопии. Цель – поиск подповерхностного водяного льда и возможных следов древней жизни.