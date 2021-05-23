Сборная Казахстана свой первый матч на ЧМ по хоккею начала с победы

Сборная Казахстана свой первый матч на ЧМ по хоккею провела против команды Латвии. Игра прошла в Риге на стадионе "Арена-Рига", вмещающему более 10 000 зрителей, сообщает zakon.kz.

Игра оказалась стремительной, по-веселому агрессивной и закончилась победой казахстанцев.

Во втором периоде на 28 минуте игры Лаурис Дарзиньш открыл счет, распечатав ворота Никиты Бояркина.

Но это мобилизовало казахстанскую команду и почти перед самой сиреной второго периода на 39 минуте Александр Шин счет сравнял.

В третьем периоде ситуация повторилась. Рихард Букартс на 46 минуте забивает второй гол в ворота сборной Казахстана, а уже менее чем через минуту, в следующей атаке, Джесси Блэкер снова сравнивает счет.

Необходимо отметить, что последние минуты игры почти полностью проходили на стороне сборной Латвии, где казахстанцы доставляли соперниками немало неприятных минут, беспрерывно прессингуя. К сожалению, эти атаки ни к чему не привели. Счет оставался 2:2.

Затем был назначен овертайм, который ничего не изменил. А в последующей серии буллитов сильнее были казахстанцы. Итог игры - 3:2.

Казахстан выступает в группе B вместе со сборными США, Канады, Финляндии, Германии, Норвегии, Италии и Латвии.

Стоит отметить, что накануне, латыши добыли историческую победу над сборной Канады, обыграв "Кленовых листьев" с итоговым счетом 2:0.