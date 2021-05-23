Как нужно спать без вреда для спины

Качественный сон благотворно влияет на организм, а если спать правильно, то можно убрать боль в спине, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Британские эксперты рассказали, в каких позах нужно отдыхать. Порой бывает так, что просыпаешься утром, и при этом спина невыносимо болит. Это происходит из-за того, что во сне человек занимает неправильные позы.

Положение тела создает нагрузку на шею, спину и бедра. Чтобы просыпаться и чувствовать себя хорошо, нужно поддерживать позвоночник в естественном положении, а голова, плечи и бедра должны лежать ровно. Есть несколько поз.

Лежать на спине

Это помогает снизить давление с поясничной части позвоночника. Для лучшего эффекта лучше положить что-нибудь под колени. При этом нужно помнить, что голова не должна наклоняться в сторону.

Сон на боку

Идеальная поза — это лежать на боку с согнутыми коленями и подушкой между ними. Это дает возможность добиться естественного положения таза.

Эмбрион

Ее лучше применять тем, у кого есть межпозвоночная грыжа. В этой позе колени нужно прижать к груди, но спина должна быть ровной.

Сон на животе

Врачи не рекомендуют занимать такое положение. Но если иначе уснуть не выходит, то под живот лучше положить небольшую подушку. Это уменьшает давление.