Как спать, чтобы ничего не болело

Как поза для сна влияет на здоровье, рассказала эксперт по физиологии Татьяна Крымцева. По ее словам, если сон на животе приводит к сдавливанию органов, то есть большая польза от сна на левом боку, сообщает Zakon.kz.

Специалист подчеркивает, что наиболее важным условием для быстрого засыпания является удобная поза человека.

Но ученые по-прежнему, продолжает Крымцева, не могут назвать универсальное положение тела для сна. Все зависит от пола, возраста и телосложения.

"В целом специалисты считают полезным сон на левом боку из-за расположения внутренних органов. Засыпание на левом боку снижает вероятность заброса желудочного сока в пищевод из-за строения желудка. На левом боку рекомендуется отдыхать и беременным женщинам. То, что спать на левом боку нежелательно для работы сердца, – предубеждение. При этом сердечникам можно посоветовать выбирать для сна высокую подушку". Татьяна Крымцева

Что касается позы на спине, то она считается достаточно комфортной для позвоночника, особенно при повышенном весе, а некоторые для более качественного расслабления мышц даже подкладывают небольшие валики под шею и колени.

"Однако при этом повышается риск храпа или апноэ (временной остановки дыхания)", – подчеркивает она.

Вместе с тем Крымцева предупредила о том, что поза на животе затрудняет дыхание, приводит к сдавливанию внутренних органов и напряжению в шейном отделе позвоночника.

В заключении врач уточняет, что важным условием для полноценного ночного отдыха и крепкого сна является удобная постель.

К примеру, как отмечено в публикации издания "Известия", матрас должен быть достаточно жестким и поддерживать позвоночник, чтобы тот сохранял естественное положение.

"Спальное место не должно стеснять человека во время сна, необходимо, чтобы у спящего имелось свободное пространство, так как он совершает множество движений за ночь и обычно несколько раз меняет положение своего тела". Татьяна Крымцева

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