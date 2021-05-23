Привитый от КВИ глава центра вакцинологии в Алматы попал в больницу с COVID-19

Казахстанский ученый, руководитель Международного центра вакцинологии Кайсар Табынов рассказал, как переболел коронавирусом после вакцинации, сообщает zakon.kz.

Друзья! Мало кто знает, но пару дней назад выписался из больницы, 10 дней лечился от COVID-19. Однако интересный опыт приобрел, побывал по ту сторону баррикады, хоть книгу пиши называется. Сначала попал в "Халык арена" с 35%-м поражением легких и температурой до 39 градусов, потом перевели в место более цивильное - в Центр фтизиопульмонологии УЗ Алматы, - рассказал ученый на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что его случай является примером того, что вакцинация не является гарантией защиты от COVID-19. Также он отметил, что казахстанские врачи в большинстве случаях научились справляться с лечением COVID-19.

Видел, как ставили на ноги очень пожилых людей, хотя в отдельных случаях просто разводят руками. Для меня было несколько сомнительным применение противовирусного препарата Favipiravir. Не могу сказать, снижал ли он вирусную нагрузку, но по моей печени он точно хорошо бил, – рассказал ученый.

По словам ученого, для лучшей защиты, скорее всего, придется чаще вакцинироваться и актуализировать состав вакцин.

Для справки, я вакцинировался 10 месяцев назад субъединичной вакциной Covax-19 австралийского производства, а также нашей собственной интраназальной вакциной Naruvax-C19/Nano. Сейчас выясняем причину моего заболевания, выделили вирус, который положил меня на лопатки, будем его секвенировать. Отметил для себя интересные выводы, которые нам должны помочь усовершенствовать вакцинную формуляцию, – отметил Кайсар Табынов.

Он также обратился к людям, которые вакцинировались против COVID-19 и перестали носить маски в общественных местах.

Ни одна из коммерчески доступных вакцин не обеспечивает полную блокировку трансмиссии вируса среди вакцинированных лиц, то есть будучи вакцинированным вы можете быть заражены (но не болеть) и распространять вирус, – резюмировал ученый.