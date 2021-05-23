Казахстанский боксер нокаутировал американского тяжеловеса у него на родине

23 мая 2021, 13:40
Фото: sports.kz

Казахстанский боксер Серик Мусадилов (8-0, 8 КО) по прозвищу "Панда" провел свой девятый бой на профи-ринге, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Медли (США, штат Флорида), где встретился с местным боксером Кевином Брауном (2-14, 1 КО).

Поединок в крузервейте был запланирован на шесть раундов, но Мусадилову удалось закончить бой досрочно — нокаутом вместе с гонгом в первом раунде. Кроме того, до этого Серик успел отправить соперника в нокдаун.

Таким образом, для Серика Мусадилова эта победа стала девятой на профи-ринге и девятой — нокаутом, а Кевин Браун потерпел пятнадцатое поражение. "Панда" вернется на ринг в июле и снова выступит в США, однако его соперник пока неизвестен.

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Публикация от SPORTS.KZ (@kzsports)


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