Онколог раскрыл снижающие риск развития рака привычки

Онколог-химиотерапевт Андрей Базылев перечислил привычки, способные снизить риск развития рака прямой или толстой кишки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Пятый канал.

Нужно сбалансированно питаться, ограничить употребление алкоголя и другие вредные привычки, больше отдыхать. Это все позволит снизить риски развития колоректального рака в каждом конкретном случае, — сказал Базылев.

Медик также отметил, что не стоит верить исследованиям, которые преуменьшают опасность приема алкоголя для процесса развития рака.

По его словам, человек может не употреблять алкоголь, но принимать различные спиртосодержащие препараты, либо пить напитки с алкоголем в составе, поэтому выводы таких исследований не совсем соответствуют действительности.