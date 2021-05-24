Один человек погиб в лобовом столкновении внедорожника и легковушки в Алматинской области

Минувшей ночью в селе Кассык произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает zakon.kz.
По трассе, соединяющий Кассык и село Комсомол произошло лобовое столкновение Daewoo Nexia и Toyota HiLux. Nexia двигалась в южном направлении, HiLux ехал ей на встречу на север.
После удара оба автомобиля закрутило на дороге. В результате автомобиль Toyota опрокинулся на бок.
Очевидцы ДТП остановились чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП. Они поставили HiLux на колеса и подбежали к Nexia.
По словам очевидцев, пассажир Nexia был зажат в искореженном авто. Пришедшие на помощь зацепили автомобиль тросами и пытались растянуть его, чтобы извлечь пассажира.
Как выяснилось от полученных травм пассажир скончался на месте.
Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировали пострадавших водителей и пассажиров. Водитель HiLux серьезных травм не получил.
После столкновения Daewoo Nexia задымился, однако благодаря очевидцам его удалось вовремя потушить огнетушителями.
Обстоятельства ДТП выясняет дознаватель Алматинской области.
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