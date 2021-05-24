В США и ЕС призвали запретить полеты над территорией Беларуси

Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес вместе с законодателями ряда европейских стран выступил с заявлением по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает The Times of Seattle.

К заявлению американского сенатора-демократа присоединились парламентарии из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ.

Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) незамедлительно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для авиации, — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Менендеса.

Законодатели призвали приостановить членство Беларуси в ICAO и "запретить все полеты над Беларусью, включая полеты в страну и из нее" до тех пор, пока не состоится расследование.

Кроме того, в сообщении содержится рекомендация странам НАТО и ЕС ввести санкции против Минска и приостановить возможности властей Беларуси "использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейших атак на демократию в Европе".

Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению Романа Протасевича и всех других политических заключенных, — добавляется в документе.