Производителям сладостей и напитков предоставят льготы на ввоз сахара в Казахстан

Министерство сельского хозяйство разработало проект приказа "О некоторых вопросах ввоза сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан", передает zakon.kz.

Приказом утверждаются Правила применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию РК.

Согласно правилам, тарифная льгота установлена на сахар белый (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенный исключительно для производства сахаросодержащей продукции, и сахара-сырца тростникового (коды 1701 13, 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенный для промышленной переработки, в совокупном объеме не более 134 400 тонн, осуществляется без уплаты таможенных пошлин в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления на территорию РК.

Тарифная льгота предоставляется в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении которых декларация на товары, а в случае выпуска товаров до подачи декларации на товары – заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары зарегистрированы таможенным органом с 15 мая по 30 сентября 2021 года включительно, - говорится в документе.

Предоставление тарифной льготы участникам внешнеторговой деятельности обеспечивается при таможенном оформлении товаров, имеющихся на складах хранения собственных товаров (СХСТ) и складах временного хранения (СВХ).

Заявки от участников внешнеторговой деятельности для получения тарифной льготы на ввоз товаров на территорию республики принимаются 2 раза в 2 этапа:

июнь-июль 2021 года;

август-сентябрь 2021 года.

Как отмечается, остатки товара из полученного объема тарифной льготы на ввоз на территорию РК, не ввезенные в июне-июле, могут быть ввезены в течении 10 календарный дней следующего этапа.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 4 июня.